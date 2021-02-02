Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала фигуру до того, как снова набрала лишнее
Даша стала активно вести свой блог в Инстаграм после того, как победила на проекте и стала довольно быстро популярна. Благодаря тому, что девушка постоянно рассказывала о себе и показывала, как тренируется, ее слава возросла в несколько раз. Модные фотосессии, вечер в клубах и рассказы в Стори о жизни открыли Дашу с новой стороны.
Недавно девушка решила признаться, что после проекта заметно поправилась, но ее это не волнует. После того, как еще парочка лишних кг дали о себе знать, победительница «Холостяка» не смогла сдержать слезы и расплакалась прямо на камеру.
«Поприветствовав» лишний вес, Даша начала вспоминать, как выглядела совсем недавно, до того как набрала лишнего. Позируя на фото в черных кружевах, Ульянова с удовольствием покрасовалась перед камерой и показала свои загорелые ягодицы, сняв юбку.
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Стоит отметить, что всего несколько дней назад у себя в Инстаграм Ульянова отвечала на вопросы поклонников. Она призналась, что на данный момент набирает вес, так как сменила режим дня. По словам красавицы, она в скором времени займется своим весом.
"Привет, мои 62 кг", - написала Даша.
«Сейчас никак не поддерживаю, соответственно и вешу 62 кг, но меня это никак не смущает. Когда и как начну готовиться, сразу увидите это в моих сторис», - ответила Даша на один вопрос.
Однако, остается непонятным, почему один дополнительный килограмм смог вызвать у Ульяновой слезы.
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Также Politeka писала, что Даша Ульянова из "Холостяка" поразила фигурой после расставания с парнем: "Никак не смущает".
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