Під час зйомок продовження серіалу «Виклик» у Києві сталася НП

Як передає Рoliteka.net, про це повідомляють на офіційній сторінці каналу «Україна» в «Інстаграм».

Відзначається, що під час зйомки серіалу, в якому грає відомий актор Геннадій Попенко, несподівано спалахнула пожежа.

"Телеканал" Україна «у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, продовжують роботу над серіалом»Виклик". Під час зйомок чергового епізоду іншого сезону знімальна група стала свідками пожежі. Творці одразу викликали службу порятунку, але чекати не стали – вони самостійно локалізували пожежу до прибуття вогнеборців, чим запобігли знищенню автівки», - йдеться в повідомленні.

Користувачі Мережі захоплюються вчинком та з нетерпінням чекають виходу серіалу.

"Рада що ще залишилися такі хороші люди. Дуже чекаю продовження», «Обожнюю», «Рада, що буде другий сезон», "Класний серіал. Діти дивляться із задоволенням, жодної серії не пропустили. чекаємо продовження", - пишуть у коментарях.

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