Во время съемок продолжения сериала "вызов" в Киеве произошло ЧП

Как передает Рoliteka.net об этом сообщают на официальной странице канала «Украина» в «Инстаграм».

Отмечается, что во время съемки сериала, в котором играет известный актер Геннадий Попенко, неожиданно вспыхнул пожар.

"Телеканал "Украина" в сотрудничестве с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают работу над сериалом "Виклик". Во время съемок очередного эпизода другого сезона съемочная группа стала свидетелями пожара. Создатели сразу вызвали службу спасения, но ждать не стали – они самостоятельно локализовали пожар до прибытия пожарных, чем предотвратили уничтожение автомобиля», - говорится в сообщении.

Пользователи Сети увлекаются поступком и с нетерпением ждут выхода сериала.

"Рада что еще остались такие хорошие люди. Очень жду продолжения», «обожаю», "Рада, что будет второй сезон", "классный сериал. Дети смотрят с удовольствием, ни одной серии не пропустили. ждем продолжения", - пишут в комментариях.

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