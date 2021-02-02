Співачка і суддя шоу "Голос країни" Тіна Кароль ошелешила знімком в несподіваному вигляді

Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль розвалилася на дивані, при цьому її ноги лежали на спинці дивана, а верхню половину тулуба співачка звісила на підлогу, дозволивши волоссю волочитися по килиму. Вона почала з млосним виглядом звиватися в незручній позі, широко відкриваючи рот.

Пікантності того, що відбувається додав наряд Кароль. На ній надіта спідниця з розрізом практично до пояса. А верх шати більше нагадував купальник-бікіні з тонкими ремінцями на талії.

Тметім, думки користувачів Мережі з приводу побаченого розділилися.

"Як це круто, вау", "гаряча дівчинка", "мати моя жінка 💗 🔥 вогонь", "Я горю", "неймовірна", "Тіна, ви з кожним днем інтригуєте все більше і більше? швидше б побачити все. Яка красуня», «Ох, як вогненно красиво», «худенька ти», «Япона мати, я відкинулася», «яка залипашка», "Відвал всього", - захоплюються артисткою.

Також в мережі відзначають, що такі гарячі кадри точно оцінить Дан Балан, якому приписують роман з Кароль.

У той же час інші незвичайні кадри з Тіною Кароль не оцінили.

"Що це з нею?", "У Тіни перелом", "жах, навіщо так?", "Точно передоз", "вже сходить Тіна з розуму", "що б це значило?", "Ломка", "що за маячня", "Панночка лягли і просять", "Тіна, не лякайте", "Напилася, я п'яна не дійду до дивана", "впала з дивана?", "Похмілля?"- пишуть в коментарях.

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