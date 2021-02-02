Певица и судья шоу "Голос країни" Тина Кароль ошарашила снимком в неожиданном виде

Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Тина Кароль развалилась на диване, при этом ее ноги лежали на спинке дивана, а верхнюю половину туловища певица свесила на пол, позволив волосам волочиться по ковру. Она принялась с томным видом извиваться в неудобной позе, широко открывая рот.

Пикантности происходящему прибавил наряд Кароль. На ней надета юбка с разрезом практически до пояса. А верх одеяния больше напоминал купальник-бикини с тонкими ремешками на талии.

Тметим, мнения пользователей Сети по поводу увиденного разделились.

«Как это круто, вау», «Горячая девочка», «Мать моя женщина 💗🔥 огонь», «Я горю», «Невероятная», «Тина, вы с каждым днем интригуете все больше и больше? скорее бы увидеть все. Какая красотка», «Ох, как огненно красиво», «Худышка ты», «Япона мать, я откинулась», «Какая залипашка», «Отвал всего», - восхищаются артисткой.

Также в Сети отмечают, что такие горячие кадры точно оценит Дан Балан, которому приписывают роман с Кароль.

В то же время другие необычные кадры с Тиной Кароль не оценили.

«Что это с ней?», «У Тины перелом», «Ужас, зачем так?», «Точно передоз», «Уже сходит Тина с ума», «Что бы это значило?», «Ломка», «Что за бред», «Барышня легли и просют», «Тина, не пугайте», «Напилася, я пьяна не дойду до дивана», «Упала с дивана?», «Похмелье?» - пишут в комментариях.

Напомним, Тина Кароль нашла способ заработать на локдауне, раскрыты суммы гонораров

Как сообщала Politeka, Дан Балан нашел Кароль замену, пикантное видео со звездой "Голос країни" попало в сеть

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