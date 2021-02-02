Український співак Віталій Козловський дав напуття прекрасній половині людства

Віталій Козловський у своєму Instagram вирішив поговорити зі своїми підписницями і підняв важливу для багатьох жінок і дівчат тему про розставання з коханим чоловіком. Свою публікацію він супроводив задумливим портретним фото, пише Politeka.net.

На знімку Віталій Козловський постав задумливим і серйозним чоловіком, який знає ціну кожному своєму слову. Співак сидить у синьому піджаку, торкаючись пальцями скроні, і серйозно дивиться в камеру. Стриманий образ доповнили оригінальні "окуляри" без скла, які були на переніссі у артиста.

Свою публікацію Віталій Козловський супроводив довгим зверненням до прекрасної половини, яка нерідко страждає від відходу другої половинки і шукає причини цьому в собі. Співак заговорив на цю тему напередодні виходу його нового кліпу, в якому, очевидно, буде піднята тема відносин і самооцінки.

Досі неодружений Віталій Козловський спробував заспокоїти дівчат словами про те, що чоловіки можуть йти навіть від самих ідеальних жінок, тому не варто шукати в собі вади. Свої слова він назвав напуттям і припустив, що для деяких вони стануть жорстокими.

"Йдуть від молодих і старших, струнких або повних фігур, довгих ніг, красивих сідниць, пишних грудей і ідеальних рис обличчя. Кидають розумних, мудрих і тямущих теж. Йдуть від прекрасних домогосподарок з їх смачними борщами і чистими, до блиску видраєними квартирами. Від терплячих, спокійних і невибагливих біжать. Навіть якщо ти богиня в ліжку, все одно немає ніяких гарантій не бути знедоленою і покинутою. Безглуздо шукати в собі із‘яни, точніше вади, та мучитись комплексами неповноцінності. Іноді трапляється так, що мужчина йде від будь-якої жінки, навіть самої супер прекрасної...",- написав Віталій Козловський.

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