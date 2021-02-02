Популярний співак Макс Барських розкрив подробиці своїх стосунків зі Світланою Лободою і висловився про причини небезпечного вчинку

Він зважився на одкровення в інтерв'ю російському медіаменеджеру і екс-гендиректору телеканалу Муз-ТВ Арману Давлетярову для YouTube, передає Politeka.net. Після закінчення "Фабрики Зірок-2" у 2008 році молодий виконавець на спільному концерті Наталії Могилевської та інших учасників порізав собі вени під час виступу на сцені. Тоді Макс Барських пояснив свою витівку нерозділеною любов'ю до Світлани Лободи, проте через 12 років видав іншу версію.

"Це був безглуздий, дурний, необдуманий вчинок, який після виправдався, як спродюсований крок. І це було по справжньому. Не можу сказати, що я був без розуму від Лободи все життя, прямо фанат від неї. Просто на "Фабриці" вона була з зовнішнього світу єдиною людиною, з якою я міг відчути якийсь зв'язок. І ми з нею дуже багато в чому схожі. Це внутрішнє: сила характеру, рух вперед, внутрішні якості", - висловився співак в інтерв'ю.

Макс Барських підкреслив, що під час" Фабрики зірок " разом з іншими учасниками перебував під сильним психологічним тиском. Молодим артистам доводилося спати по 3-4 години, вони були виснажені і пригнічені. Почасти цей стан і вплинув на ексцентричне рішення 18-річного юнака.

"Дуже важке життя на "Фабриці зірок", з'явилася тоді Лобода. Ми з нею виступали і я відчув: нічого собі, така сила в ній є внутрішня, яка дуже сильно приваблює. Просто себе накрутив, що це любов і все інше. Внутрішнє в своїй голові я не зробив це для того, щоб позбавити себе життя, це був ще певний момент чергового прояву, який стався після проекту "Фабрика". Я пішов перед фіналом, пішов за власним бажанням, тому що не хотів миритися з закулісними іграми".

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