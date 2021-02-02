Український музикант Сергій Бабкін, у якого діагностували рідкісне захворювання, не зміг стримати емоцій після прильоту до Відня

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував селфі, на якому позував у квітчастій шапочці. Бабкін зробив сонячне фото і виглядав досить бадьорим.

"Друзі! Не можу, скучив! Заскочив до вас на секундочку. Ми зі Снежкою @snezhana_babkina вчора прилетіли до Відня. Нас благополучно пропустили, завдяки всім добрим людям, які допомогли нам", - зазначив музикант.

У коментарях артисту залишили масу приємних слів.

"Сергію, якнайшвидшого одужання!", "все буде добре", "нехай все пройде добре і легко", "Ми вас дуже любимо!", "Тримаємо за вас кулачки!", "Удачі Вам, Сергій! Ми з друзями переживаємо і стежимо за новинами", «Сергій - Ви найкращий. Усе буде гаразд. Ми з вами. Тримайтеся!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Сергій Бабкін поїхав до Австрії, де йому повинні провести складну операцію на очах. В Україні не виявилося ліків, які потрібні для хірургічного втручання. За словами Бабкіна, лікарі не дають ніяких прогнозів, але він сподівається на позитивний результат справи.

Як відомо, у артиста діагностували рідкісне захворювання очей. Якщо вчасно не зробити операцію, музикант може втратити зір.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін розповів, як дізнався про рідкісну хворобу: "я знімався в...".

Як повідомляла Politeka, Бабкін терміново покинув Україну разом з дружиною, хвилююче фото: «Дай бог...».

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна, що втрачає зір, захопила тим, як підбадьорює музиканта: «дуже ефектна».