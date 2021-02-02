Телеведуча Катерина Осадча здивувала дитячою поведінкою на вулиці

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька фото, на яких валялася в снігу і раділа справжній зимі. Телеведуча була одягнена в теплі штани і джинсову куртку з хутряною підкладкою. Зірка щиро раділа снігу, бігала по засніжених доріжках і кидалася снігом.

"Зимові радості! Коли сніг пробирається під штани, коли щоки червоні від морозу, коли перехоплює подих від спуску з гірки, а ще - ковзани, сніжки і снігова баба або bonhomme de neige. А що ви ще не встигли зробити в цю сніжну зиму?",- підписала Катя фото.

У коментарях життєрадісній красуні залишили масу приємних слів. Багатьох здивував той факт, що Катя вийшла на прогулянку без шкарпеток. Сама Осадча заявила, що завжди так ходить, адже носить довгі штани.

"Горбунову пощастило", "Катя, можна Вас запитати: скільки часу ви провели на вулиці без шкарпеток?", "Коли зима сніжна, літо чекати веселіше", "Погода клас", "Зима супер!", "Красива і чарівна", "Де ваші шкарпетки?! Катюша, ви дуже позитивна", "Так! Відразу питання! Де шкарпетки?",- пишуть користувачі Мережі.

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