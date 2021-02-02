Телеведуча Катерина Осадча здивувала дитячою поведінкою на вулиці
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька фото, на яких валялася в снігу і раділа справжній зимі. Телеведуча була одягнена в теплі штани і джинсову куртку з хутряною підкладкою. Зірка щиро раділа снігу, бігала по засніжених доріжках і кидалася снігом.
"Зимові радості! Коли сніг пробирається під штани, коли щоки червоні від морозу, коли перехоплює подих від спуску з гірки, а ще - ковзани, сніжки і снігова баба або bonhomme de neige. А що ви ще не встигли зробити в цю сніжну зиму?",- підписала Катя фото.
У коментарях життєрадісній красуні залишили масу приємних слів. Багатьох здивував той факт, що Катя вийшла на прогулянку без шкарпеток. Сама Осадча заявила, що завжди так ходить, адже носить довгі штани.
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"Горбунову пощастило", "Катя, можна Вас запитати: скільки часу ви провели на вулиці без шкарпеток?", "Коли зима сніжна, літо чекати веселіше", "Погода клас", "Зима супер!", "Красива і чарівна", "Де ваші шкарпетки?! Катюша, ви дуже позитивна", "Так! Відразу питання! Де шкарпетки?",- пишуть користувачі Мережі.
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