Зірка "Танців з зірками", відомий український хореограф Олена Шоптенко показала, як прикрасити сірі будні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кумедне відео, на якому показала всі свої щоденні заняття під музику. Спочатку Олена готувала їсти, потім годувала свого маленького синочка і танцювала з ним. Далі ефектна блондинка займалася розтяжкою і їхала в машині у справах. Поки ніхто не бачить, Олена гралася і балувалася під музику.

"Я ніколи не слухала музику просто як фон або заради задоволення. Ось така кумедна профдеформація. Для мене музика-це робота. І ось тільки недавно я розібралася з цією особливістю і все ж знайшла улюблені треки!",- зізналася Шоптенко.

Вона також поділилася з шанувальниками треками, які її заряджають, «перемикають» і надихають.

У коментарях шанувальники стали захоплюватися смаком хореографа. Під постом вони залишили масу приємних слів.

"Супер", "це так мило", "класно", "Однозначно мій плейлист. Де відзначити вас, Альона? Як же заряджає", "красуня, активістка", "Альона, ви така класна!", "Доброго дня вам найкраща і красива мама", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" обпекла своїми рухами в тісних лосинках:"це було круто".

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