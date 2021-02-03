Звезда "Танців з зірками", известный украинский хореограф Алена Шоптенко показала, как разукрасить серые будни

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала забавное видео, на котором показала все свои ежедневные занятия под музыку. Сначала Алена готовила кушать, потом кормила своего маленького сынишку и танцевала с ним. Далее эффектная блондинка занималась растяжкой и ехала в машине по делам. Пока никто не видит, Алена резвилась и баловалась под музыку.

«Я никогда не слушала музыку просто как фон или ради удовольствия. Вот такая забавная профдеформация. Для меня музыка - это работа. И вот только недавно я разобралась с этой особенностью и все же нашла любимые треки!», - призналась Шоптенко.

Она также поделилась с поклонниками треками, которые ее заряжают, «переключают» и вдохновляют.

В комментариях поклонники стали восхищаться вкусом хореографа. Под постом они оставили массу приятных слов.

«Супер», «Это так мило», «Классно», «Однозначно мой плейлист. Где отметить вас, Алёна? Как же заряжает», «Красотка, активистка», «Алена, Вы такая классная!», «Доброго дня вам самая лучшая и красивая мама», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Шоптенко из "Танців з зірками" обожгла своими движениями в тесных лосинках: "Это было круто".

Как сообщала Politeka, сын Шоптенко из "Танців з зірками" набрался плохих слов и удивил маму: "Обалденный возраст!".

Также Politeka писала, что счастливая Шоптенко из "Танців з зірками" сразила наповал в образе "Маруси": "Няшка такая...".