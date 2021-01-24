Хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала свій талант

Зірка є дворазовою чемпіонкою світу 2006 року з бальних танців серед молоді до 21 року та чемпіонкою України 2007 року в десяти танцях серед молоді до 21 року, передає Politeka.net. Красуня вирішила навчити своїх шанувальників танцю. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Для цього красуня опублікувала відео в Instagram. Олена зробила гарну зачіску, одягла коротенький топік і обтягуючі лосини. Останні відмінно підкреслили пружні сідниці й рельєфні ніжки.

Зірка розповіла і показала рухи одного з танців, спокушаючи своїми шикарними вигинами.

"Обіцяний тьюторіал ☺️ Відпрацьовуйте! 💪 😊 😘 Діліться своїми відео і не забудьте відзначити мене 😉 трек, під який ми танцювали The Weeknd-save your tears", - написала Олена.

За годину пост зібрав понад 6000 переглядів і багато коментарів.

"Альона, я очікував зараз як заспіваєш!!!??😮 🔥 ", "Це було круто🙌.Ви Красуня і всім нам приклад🙌 👍 🌸.Будемо вчити..Відео не скоро вийде зняти..", "👏 👏 👏клас ура зв'язочка", " як настрій?",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Шоптенко стала записувати безкоштовні відео-уроки з танців ще під час весняного карантину. Людям сподобалася ця ідея і вони просили зірку знімати відео ще.

Таким чином, зірка не тільки допомагала українцям провести час з користю.

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