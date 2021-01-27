Відомий хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко знає, як дивувати своїх численних шанувальників

Свіжий сніпок зірка опублікувала в своєму особистому Instagram.

Так, авторитетний хореограф Олена Шоптенко засвітилася в ніжній хустці, якою прикривала свою голову в кадрі.

Як розповідає Шоптенко, серія хусток створена з малюнків «дітей сонця».

"Ця серія хусток створена з малюнків "дітей сонця" і вона чудова. Це одна з найпотрібніших і красивих ініціатив, які я зустрічала!",- йдеться у підписі до публікації.

Образ зірка доповнила розкішним білим светром і ефектним макіяжем.

Поява Олени Шоптенко з ніжною хусткою в образі "Марусі" припала до душі її фанатам, і вони засипали її схвальними коментарями.

"Вам йде", "няшка така", "спасибі, що підтримуєте нас, радіємо, що вам сподобався наш хустку", "Вау розкішне фото і хустку цей Вам дуже йде!", "Неймовірна", "ти дуже красива дівчина, навіть приємно на тебе дивитися", - написали вони в коментарях.

Раніше ми повідомляли, як Шоптенко змусила публіку "охнути" своїм спокусливим образом. Дівчина позувала на опублікованому в Instagram фото в брючному синьому костюмі, накинувши піджак на одне плече і блиснувши витонченою фігуркою.

"...Помиляючись, ніколи не потрібно це показувати. Просто зробіть помилку частиною постановки, тому що фокус на помилку загрожує подальшими помилками", - порадила Олена в підписі до публікації.

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