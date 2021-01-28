"Бабуся краще за всіх"

Відомий український хореограф Олена Шоптенко і зірка "Танців з зірками" розповіла про нюанси виховання сина і показала зворушливий знімок

Олена Шоптенко зачарувала красивим і ніжним знімком з 2-річним сином, на якому вона ніжно посміхається малюкові, пише Politeka.net.

На фото турботлива мама в білій трикотажній водолазці стоїть біля вікна і тримає на руках маленького синочка, якого повернула до камери спиною. На обличчі Олени Шоптенко читається материнська ніжність і щира радість: вона посміхається дитині і дивиться йому в очі, поки той щось розповідає своїй мамі.

За словами хореографа зараз у її сина такий вік, коли він вбирає в себе всі слова і фрази, які чує від рідних. При цьому слова можуть виявитися не найкращими.

"Коли я почула від сина "Зараз дам тобі по попі", подумала, що так говорить бабуся. А це виявився чоловік. Коли бабуся почула від дитини одне недобре слово, подумала на чоловіка, а це виявилася я", - розповідає Олена Шопенко.

Слідуючи з її слів вихованням дитини займається вся сім'я, яка періодично "трапляється" на тому, що не зовсім ретельно стежить за промовою, оскільки хлопчик тут же "видає" це за свої фрази.

"Загалом, який же це прекрасний" балакучий "вік, завдяки якому трапляються всі члени сім'ї", - зробила висновок Шоптенко.

Шанувальники зірки "Танців з зірками" у своїх коментарях відзначили, наскільки подорослішав син Шоптенко, і похвалили бабусю за дисциплінованість.

"Який величезний хлопець!", "Ось так завжди, оманлива сімейна дискримінація", "Прекрасний вік", "А бабуся-то краще за всіх!",- написали фоловери в соцмережі.

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