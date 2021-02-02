Популярна телеведуча Леся Нікітюк поділилася пікантними кадрами з відпочинку на Мальдівах

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких позувала в довгій сукні з глибоким декольте. Наряд підкреслив ідеальну фігурку зірки і її розкішну засмаглу шкіру.

"Про брехню і обман) це буде наздоганяти вас завжди і іноді навіть з якоюсь циклічністю. Але потрібно за це дякувати і відпускати.. тільки так ви зможете рухатися далі! Я взагалі люблю, коли мені брешуть і обманюють, для мене це як ядерне паливо! А раніше дуже плакала і відчувала себе жертвою!",- зізналася сумна телеведуча.

За її словами, вона вирішила поговорити про потаємне, щоб «вирівняти свій емоційний стан і не звертати увагу на брехню». Телеведуча пожартувала, що часу на психолога у неї немає, тому вона вирішила вилити душу в Instagram. Також красуня поділилася своїми улюбленими цитатами про обман.

"Якщо не хочете псувати відносини з людиною - не заважайте їй брехати. Доктор Хаус.

Для брехні потрібні двоє. Один бреше, інший слухає. Сімпсони», - написала Нікітюк.

У коментарях телеведучу стали підтримувати її шанувальники.

"Леся, ти прекрасна! Сарафан бомба», «шикарна», "як красиво", "шикарна дівчина. Супер", "Лесюнь, ти незрівнянна", "найулюбленіша ведуча Орла і решки!", "Ви неперевершена! Надихаєте своїм оптимізмом", "Наша Зірочка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Нікітюк не стримала почуттів у ресторані і схвилювала безсоромним декольте: "на межі пристойності".

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