26-річна американська актриса Каміла Мендес, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Рівердейл", звикла бути в центрі уваги

Зараз артистка активно показує нові спекотні промо 5-го сезону "Рівердейла", в якому за дві вийшли серії встигла вразити декількома модними образами і сміливим вбранням на випускному. На фан-акаунтах Каміли шанувальники також почали активно показувати кращі образи зірки:

Як видно, Каміла любить чорний колір і вважає за краще лаконічність в образах, зокрема, дівчині подобаються монокіні і купальники з високою посадкою. І хоча образи досить стримані, на думку шанувальників, дівчина виглядає як фатальна богиня. В одному з інтерв'ю дівчина також зазначила, вона правда не очікувала того, що її героїня Вероніка Лодж буде як ікона стилю і зразок для наслідування. Тепер вона і сама намагається відповідати заданому ритму.

Мендес зазначила, що коли вона була молодшою, вона комплексувала через повну фігуру і дуже шкода, що раніше у неї перед очима не було когось, хто просував би любов до свого тіла.

"Тоді важливо було бути худою. Але тепер Я розумію, зовнішній вигляд не головне, важливіше здоров'я. Тепер я роблю вибір на користь свого фізичного, ментального і душевного здоров'я. І якщо я захочу з'їсти морозиво, я його з'їм", - розповідала Каміла.

Кілька тижнів тому стартував вихід 5-го сезону «Рівердейла», а два дні тому була випущена друга серія. У цьому сезоні улюблена четвірка повинна буде пережити багато всього, в тому числі і помітно підросте. Згідно із заявою актора Кей Джей апи, що грає Арчі, герої серіалу переживуть п'ятирічний стрибок у часі.

І поки цього не сталося, творці проекту заінтригували деякими кадрами зі зйомок другої серії 5 сезону "Рівердейла". В епізоді Каміла Мендес, яка грає Вероніку Лодж, зіграла жертву нападу. Причому врятуватися Вероніці за сюжетом серіалу допомогла її майбутня конкурентка і ворог батька, а також новоспечена родичка, про яку вона не знала.

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