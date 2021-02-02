26-летняя американская актриса Камила Мендес, которая прославилась благодаря роли в сериале «Ривердейл», привыкла быть в центре внимания

Сейчас артистка активно показывает новые жаркие промомо 5-го сезона "Ривердейла", в котором за две вышедшие серии успела поразить несколькими модными образами и смелым нарядом на выпускном. На фан-аккаунтах Камилы поклонники также начали активно показывать лучшие образы звезды:

Как видно, Камила любит черный цвет и предпочитает лаконичность в образах, в частности, девушке нравятся монокини и купальники с высокой посадкой. И хотя образы достаточно сдержаны, по мнению поклонников, девушка выглядит как роковая богиня. В одном из интервью девушка также отметила, она правда не ожидала того, что ее героиня Вероника Лодж будет как икона стиля и образец для подражания. Теперь она и сама старается соответствовать заданному ритму.

Мендес отметила, что когда она была младше, она комплексовала из-за полной фигуры и очень жаль, что ранее у нее перед глазами не было кого-то, кто продвигал бы любовь к своему телу.

«Тогда важно было быть худой. Но теперь я понимаю, внешний вид не главное, важнее здоровье. Теперь я делаю выбор в пользу своего физического, ментального и душевного здоровья. И если я захочу съесть мороженое, я его съем», - рассказывала Камила.

Несколько недель назад стартовал выход 5-го сезона «Ривердейла», а два дня назад была выпущена вторая серия. В этом сезоне излюбленная четверка должна будет пережить много всего, в том числе и заметно подрастет. Согласно заявлению актера Кей Джей Апы, играющего Арчи, герои сериала переживут пятилетний скачок во времени.

И пока этого не случилось, создатели проекта заинтриговали некоторыми кадрами из съемок второй серии 5 сезона "Ривердейла". В эпизоде Камила Мэндес, играющая Веронику Лодж, сыграла жертву нападения. Причем спастись Веронике по сюжету сериала помогла ее будущая конкурентка и враг отца, а также новоиспеченная родственница, о которой она не знала.

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