Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, здивувала оголеним образом

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" красуня виклала відверте фото, на якому постала в одному лише чорному шкіряному піджаку - іншого одягу на ній не видно. Сніжана прикрасила своє тіло браслетом і намистом і темного матеріалу, а також зробила собі розкішну зачіску і макіяж.

Під час зйомки дружина співака одягла піджак задом наперед, просунувши лише одну руку в рукав. Потім вона почала зосереджено поправляти браслет на зап'ясті, прикривши інтимні деталі.

"Що таке дисципліна в медитації‼️ Наш мозок знайде 1007 причин не сідати медитувати!!! І навіть, якщо ви змусили себе сісти, він буде валити на вашу голову сотні непотрібних, непотрібних, відволікаючих, виснажливих думок. Але дисципліна - це регулярне тренування для нашого тіла і мозку!"- пояснила Сніжана Бабкіна у своєму пості. - "Поки ми живі, думки постійно будуть приходити до нас в голову. Але тільки нам вирішувати-залишиться вона і я її обдумаю або-що за нісенітниця? Давай до побачення 😉 тому на першому етапі так, ми себе іноді змушуємо сісти в медитацію. Ми змушуємо себе почати тренування нашого мозку. Він завжди буде думати думки. Але якість цих думок, а надалі якість життя - залежить від нас".

Користувачі соцмережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду красуні і засипали її приємними компліментами:

"Ого Ого ❤️ красивуща😍 😘"; "фантастично красива!!!🤩 🤩 🤩 "; "Я в захваті від того, що відбувається"; "медитація це чудово🌞"; " яка ж ви красива! З першого дня медитую і кожен наступний день затягує в цю атмосферу все більше і більше"; "Сніжа красива, як мільярд веселок!!!"; "Ой, я вас не впізнала на цьому фото🙈 😅"; "пасібо величезне 🤗 Сніжана, Ваш голос і енергетика творить чудеса".

Нещодавно лікарі діагностували у Сергія Бабкіна запалення задньої стінки очей і відшарування сітківки. Через хворобу музикант втратив вже 70% зору, його може врятувати тільки операція, яку погодилися зробити в Австрії.

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