Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина, Снежана, удивила обнаженным образом
Как пишет Politeka.net, на своей странице в соцсети "Инстаграм" красотка выложила откровенное фото, на котором предстала в одном лишь черном кожаном пиджаке - другой одежды на ней не видно. Снежана украсила свое тело браслетом и ожерельем и темного материала, а также сделала себе роскошную прическу и макияж.
Во время съемки жена певца надела пиджак задом наперед, просунув лишь одну руку в рукав. Затем она принялась сосредоточенно поправлять браслет на запястье, прикрыв интимные детали.
"Что такое дисциплина в Медитации‼️ Наш мозг найдёт 1007 причин не садиться медитировать!!! И даже, если вы заставили себя сесть, он будет валить на вашу голову сотни ненужных, бесполезных, отвлекающих, изнуряющих мыслей. Но дисциплина - это регулярная тренировка для нашего тела и мозга!" - объяснила Снежана Бабкина в своем посте. - "Пока мы живы, мысли постоянно будут приходить к нам в голову. Но только нам решать- останется она и я её обдумаю или - Что за чушь? Давай До Свидания 😉 Поэтому на первом этапе да, мы себя иногда заставляем сесть в Медитацию. Мы заставляем себя начать тренировку нашего мозга. Он всегда будет думать мысли. Но качество этих мыслей, а в последствии качество жизни- зависит от нас".
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Пользователи соцсети пришли в восторг от внешнего вида красавицы и засыпали ее приятными комплиментами:
"Ого Ого ❤️ красивущая 😍😘"; "Фантастически красивая!!!🤩🤩🤩"; "Я в восторге от происходящего"; "Медитация это восхитительно 🌞"; "Какая же вы красивая! С первого дня медитирую и каждый последующий день затягивает в эту атмосферу все больше и больше"; "Снежа красива, как миллиард радуг!!!"; "Ой, я вас не узнала на этом фото 🙈😅"; "пасибо огромное🤗 Снежана, ваш голос и энергетика творит чудеса".
Недавно врачи диагностировали у Сергея Бабкина воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки. Из-за болезни музыкант потерял уже 70% зрения, его может спасти только операция, которую согласились сделать в Австрии.
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