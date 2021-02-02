Популярна співачка MARUV в шубці вразила змінами в образах

Скандальна співачка MARUV вражає своїми образами, в яких постає в кліпах і фотосесіях. Але, як кажуть відео в Instagram Stories зірки, Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) в житті виглядає зовсім інакше, пише Politeka.net.

MARUV оновила Stories і показала два абсолютно різних образи, в одному з яких дуже важко дізнатися ту зухвалу і розкуту "пані", амплуа якої вважає за краще популяризувати зірка.

Короткий відеоролик за участю співачки показує її в чорному напівпрозорому одязі, обтягнув пружні груди. Соковитий виріз на відвертій кофтині затягнутий чорною напівпрозорою тканиною, яка показує набагато більше, ніж варто було б. Доповнили скандальний образ коротка стрижка каре, прикрита чорним капелюшком з м'якими полями і чорні окуляри у вигляді сердечок.

У такому вигляді MARUV представила уривок з пісні її альтер его SHLAKOBLOCHINA під назвою"VIP".

Через деякий час Анна Корсун доповнила Instagram Stories відео, зробленим під час прогулянки по засніжених вулицях. У кадрі - миловидна дівчина з білими кучериками і рівною чубчиком, очі якої, незаймані косметикою, ховаються за величезними рожевими окулярами з круглою оправою.

Співачка прогулювалася в зимовій шубці чорно-білого кольору і теплому чорному светрі з високою горловиною. MARUV під час прогулянки міркувала про те, як їй провести вільний час.

"Снежочок! Чи поїхати покататися на лижах або на сноуборді. Хр * н його... Чогось хочу, а чого - не знаю. Так буває...",- м'яким голосом з нотками примхливості заявила дівчина і мило посміхнулася в кінці.

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