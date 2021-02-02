Український захисник втратив своє життя на Донбасі
Зокрема, в зоні бойових дій на Донбасі снайпер Збройних сил Росії смертельно поранив воїна Збройних сил України. Бійця ЗСУ назавжди запам'ятають героєм.
Про це повідомляє в Telegram Українська делегація в Мінській ТКГ.
Як повідомляється, український військовий був важко поранений снайпером в районі Торецька. Врятувати його не вдалося, він помер у лікарні.
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Після смерті українського військового українська сторона Спільного центру з контролю і координації припинення вогню направила спеціальну ноту в СММ ОБСЄ.
"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військового, який загинув за Україну", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше журналіст Олександр Махов розповів, що куля ворожого снайпера пробила каску наскрізь і 31 січня поранила бійця Збройних сил України в голову.
У бійця, який знаходився поруч, також потрапив снайпер. Махов розповів, що терорист цілився в серці, але трохи промахнувся. Сталося це на передових позиціях недалеко від Донецька.
Також раніше повідомлялося, що за минулу добу, 1 лютого, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У відповідь на обстріли противника Збройні Сили України вогонь не відкривали.
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