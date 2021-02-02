Украинский защитник потерял свою жизнь на Донбассе

В частности, в зоне боевых действий на Донбассе снайпер Вооруженных сил России смертельно ранил воина Вооруженных сил Украины. Бойца ВСУ навсегда запомнят героем.

Об этом сообщает в Telegram Украинская делегация в минской ТКГ.

Как сообщается, украинский военный был тяжело ранен снайпером в районе Торецка. Спасти его не удалось, он умер в больнице.

После смерти украинского военного украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня направила специальную ноту в СММ ОБСЕ.

"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее журналист Александр Махов рассказал, что пуля вражеского снайпера пробила каску насквозь и 31 января ранила бойца Вооруженных сил Украины в голову.

В бойца, который находился рядом, также попал снайпер. Махов рассказал, что террорист целился в сердце, но немного промахнулся. Произошло это на передовых позициях недалеко от Донецка.

Также ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 1 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ответ на обстрелы противника Вооруженные силы Украины огонь не открывали.

Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

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