У мережі порівняли образи двох голлівудських красунь – Анджеліни Джолі і Дженніфер Лопес

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram вирішили порівняти фото двох дів з червоної доріжки. Шанувальники скористалися фотошопом, щоб влаштувати справжню битву нарядів. На фото красунь поставили разом, щоб можна було докладніше розгледіти їх недоліки і переваги.

Джолі позувала в досить стриманій світлій сукні з червоними вставками. Її волосся було зібране. Вона посміхалася, і виглядала при цьому досить скромно.

Лопес, у свою чергу, постала в спокусливому невидимому платті з блискітками. Колір сукні практично злився з засмаглою шкірою зірки. Вона повернулася спиною до камери, блиснувши своїм апетитним «горішком».

У коментарях стали обговорювати, хто ж із зірок виглядає краще. Незважаючи на різні думки, велика частина голосів була віддана фігуристій Джей Ло.

"Дженніфер не такого зросту, як Анджеліна», «де клас Анджеліни і де вони...», «Дженніфер вся нафарбована, а Анджеліна від природи красуня», «я дивлюся на них, і відчуваю, як йде посмішка з мого обличчя», «тільки Дженніфер. Її одяг чудовий. А Анджеліна розгубила свій шарм", - пишуть користувачі Мережі.

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Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі на прогулянці вразила видом без ліфчика, пікантні фото:"все ще світиться".

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