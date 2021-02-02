В сети сравнили образы двух голливудских красоток – Анджелины Джоли и Дженнифер Лопес

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм решили сравнить фото двух див с красной дорожки. Поклонники воспользовались фотошопом, чтобы устроить настоящую битву нарядов. На фото красоток поставили вместе, чтобы можно было подробнее рассмотреть их недостатки и достоинства.

Джоли позировала в довольно сдержанном светлом платье с красными вставками. Ее волосы были собраны. Она улыбалась, и выглядела при этом довольно скромно.

анджелина джоли

Лопес, в свою очередь, предстала в соблазнительном невидимом платье с блестками. Цвет платья практически слился с загорелой кожей звезды. Она повернулась спиной к камере, сверкнув своим аппетитным «орешком».

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В комментариях стали обсуждать, кто же из звезд выглядит лучше. Несмотря на разные мнения, большая часть голосов была отдана фигуристой Джей Ло.

дженнифер лопес, скрин

«Дженнифер не такого роста, как Анджелина», «Где класс Анджелины и где они…», «Дженнифер вся накрашена, а Анджелина от природы красавица», «Я смотрю на них, и чувствую, как уходит улыбка с моего лица», «Только Дженнифер. Ее одежда замечательная. А Анджелина растеряла свой шарм», - пишут пользователи сети.

Напомним, что роскошная Анджелина Джоли поразила внешним видом, прогуливаясь по магазинам: "Роза снова расцвела".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли на прогулке сразила видом без лифчика, пикантные фото: "Все еще светится".

Также Politeka писала, что разгоряченная Анджелина Джоли покрасовалась в белом платье с глубокими вырезами: "Опасная элегантность".