В сети сравнили образы двух голливудских красоток – Анджелины Джоли и Дженнифер Лопес
Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм решили сравнить фото двух див с красной дорожки. Поклонники воспользовались фотошопом, чтобы устроить настоящую битву нарядов. На фото красоток поставили вместе, чтобы можно было подробнее рассмотреть их недостатки и достоинства.
Джоли позировала в довольно сдержанном светлом платье с красными вставками. Ее волосы были собраны. Она улыбалась, и выглядела при этом довольно скромно.
Лопес, в свою очередь, предстала в соблазнительном невидимом платье с блестками. Цвет платья практически слился с загорелой кожей звезды. Она повернулась спиной к камере, сверкнув своим аппетитным «орешком».
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В комментариях стали обсуждать, кто же из звезд выглядит лучше. Несмотря на разные мнения, большая часть голосов была отдана фигуристой Джей Ло.
«Дженнифер не такого роста, как Анджелина», «Где класс Анджелины и где они…», «Дженнифер вся накрашена, а Анджелина от природы красавица», «Я смотрю на них, и чувствую, как уходит улыбка с моего лица», «Только Дженнифер. Ее одежда замечательная. А Анджелина растеряла свой шарм», - пишут пользователи сети.
Напомним, что роскошная Анджелина Джоли поразила внешним видом, прогуливаясь по магазинам: "Роза снова расцвела".
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли на прогулке сразила видом без лифчика, пикантные фото: "Все еще светится".
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