Артистка сама на себе не схожа

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у білій сукні з оригінальним принтом здивувала фігурою

Популярна голлівудська зірка є не тільки затребуваною актрисою, але ще і успішною моделлю в минулому. Раніше Джолі брала участь в самих різних фотосесіях і епатувала публіку стрункою фігурою в досить сміливих нарядах.

Артистка довгий час грала роль бунтарки і спокусниці. Причому також Джолі не боялася експериментів із зовнішністю і стилем. Після актриса перейшла на строгу класику і тепер в її одязі в основному нюдові кольори і строгі лінії.

На фото ж, які були представлені на фан-акаунті в Instagram, Джолі позувала в незвичайному білому платті з золотим принтом під бюстом, а також акуратним декольте. Тоненькі бретельки і глибокий виріз на спині надали зірці ще більшої спокусливості, адже таким чином можна помітити тату Джолі, які вона зовсім не приховує.

Навіть в таких нарядах тату актриси виглядають як вже давно відома частина її образу.

При цьому на фан-акаунтах шанувальники діляться кращими кадрами з фотосесій артистки За останній час. Бажаючи спростувати плітки, шанувальники поділилися стильним фото Джолі, що позує в Білій вільній сукні. Наряд не тільки максимально приховав фігуру, але і вразив своєю простотою.

"Красиво як завжди; Круто. ... ти мені подобаєшся 👌; це недавнє фото? Вона все ще хороша; ти моя мрія😍; Леді Бос, будь ласка, припиніть бути такою спокусливою; Вау, дуже добре. Гарний вигляд; хороша поза для роздумів; я в раю або в пеклі; небезпечна елегантність; чудово 😍».

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