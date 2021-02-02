Голливудская актриса Анджелина Джоли в белом платье с оригинальным принтом удивила фигурой
Популярная голливудская звезда является не только востребованной актрисой, но еще и успешной моделью в прошлом. Ранее Джоли принимала участие в самых разных фотосессиях и эпатировала публику стройной фигурой в довольно смелых нарядах.
Артистка долгое время играла роль бунтарки и соблазнительницы. Причем также Джоли не боялась экспериментов со внешностью и стилем. После актриса перешла на строгую классику и теперь в ее одежде в основном нюдовые цвета и строгие линии.
На фото же, которые были представлены на фан-аккаунте в Инстаграм, Джоли позировала в необычном белом платье с золотым принтом под бюстом, а также аккуратным декольте. Тоненькие бретельки и глубокий вырез на спине придали звезде еще большей соблазнительности, ведь таким образом можно заметить тату Джоли, которые она совсем не скрывает.
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Даже в таких нарядах тату актрисы смотрятся как уже давно известная часть ее образа.
При этом на фан-аккаунтах поклонники делятся лучшими кадрами из фотосессий артистки за последнее время. Желая опровергнуть сплетни, поклонники поделились стильным фото Джоли, позирующей в белом свободном платье. Наряд не только максимально скрыл фигуру, но и впечатлил своей простотой.
«Красиво как всегда; Круто .... ты мне нравишься 👌; Это недавнее фото? Она все еще хороша; Ты моя мечта😍; Леди босс, пожалуйста,прекратите быть такой соблазнительной; Вау, очень хорошо. Красивый вид; Хорошая поза для размышлений; Я в раю или в аду; опасная элегантность; Великолепно 😍».
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