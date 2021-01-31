Голлівудська актриса Анджеліна Джолі виглядає стильно навіть під час походу по магазинах
Історія з розлученням Джолі поступово йде з обговорень в мережі, а ось рідкісні появи знаменитості на публіці і демонстрація фігури легендарної актриси, як і раніше актуальна. Вся справа в тому, що Джолі фактично не з'являється на червоних доріжках і уникає уваги преси.
Нещодавно шанувальники поділилися фото з прогулянки Анджеліни по магазинах, згадуючи, як артистка виглядала зовсім недавно. Що стосується стилю Джолі, то на перший погляд здається, що він зовсім не змінився: Анджеліна все так же елегантна і вважає за краще носити міді-сукні, вільні плащі і нюдовие тони незмінно красуються в її гардеробі.
Такий стиль називають "люксовий пуризм", маючи на увазі те, що артистка любить стриманий стиль і скромні вбрання, але для цього їй зовсім не обов'язково вибирати дорогий одяг. Найголовніше, щоб все було акуратно, як на фото: акуратний пошиття, ніяких малюнків, замків і принтів, елегантний дизайн і свобода в талії.
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Як можна помітити з фото, в гардеробі Анджеліни правлять бал виключно стримані, практичні і універсальні кольори.
Як відомо, на зйомках для модних глянців Джолі також не змінює стиль, вважаючи за краще залишатися в класичних нарядах, які приховують її фігуру і підкреслюють жіночність.
Під час зйомки біля океану артистка вирішила прогулятися в одному теплому светрі.
Наряд світло-сірого з чорним відтінком став головною деталлю в образі зірки, а розпущене волосся і відсутність яскравого макіяжу його доповнили.
"Жінка діамант прямо💎; красивий светр; любов Енджі; відмінна картинка💕; Люблю тебе красива актриса, Анджеліна Джолі 💜 🌹 троянда знову розцвіла; красиве фото .. дама чудес👌; гарне фото; чудове пляжне фото Анджеліни Джолі, воно таке чудове і приголомшливе; чудова дама; Красиво🌷 😘».
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