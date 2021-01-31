Голливудская актриса Анджелина Джоли выглядит стильно даже во время похода по магазинам

История с разводом Джоли постепенно уходит из обсуждений в сети, а вот редкие появления знаменитости на публике и демонстрация фигуры легендарной актрисы, по-прежнему актуальна. Всё дело в том, что Джоли фактически не появляется на красных дорожках и избегает внимания прессы.

Недавно поклонники поделились фото из прогулки Анджелины по магазинам, вспоминая, как артистка выглядела совсем недавно. Что касается стиля Джоли, то на первый взгляд кажется, что он совсем не изменился: Анджелина все так же элегантна и предпочитает носить миди-платья, свободные плащи и нюдовые тона неизменно красуются в ее гардеробе.

Такой стиль называют «люксовый пуризм», имея в виду то, что артистка любит сдержанный стиль и скромные наряды, но для этого ей вовсе не обязательно выбирать дорогую одежду. Самое главное, чтобы все было аккуратно, как на фото: аккуратный пошив, никаких рисунков, замочков и принтов, элегантный дизайн и свобода в талии.

Как можно заметить из фото, в гардеробе Анджелины правят бал исключительно сдержанные, практичные и универсальные цвета.

Как известно, на съемках для модных глянцев Джоли также не меняет стиль, предпочитая оставаться в классических нарядах, которые скрывают ее фигуру и подчеркивают женственность.

Во время съемки у океана артистка решила прогуляться в одном теплом свитере.

Наряд светло-серого с черным оттенком стал главной деталью в образе звезды, а распущенные волосы и отсутствие яркого макияжа его дополнили.

«Женщина бриллиант прямо💎; Красивый свитер; Любовь Энджи; Отличная картинка 💕; Люблю тебя красивая актриса, Анджелина Джоли 💜🌹 роза снова расцвела; Красивое фото .. дама чудес👌; Хорошее фото; Великолепное пляжное фото Анджелины Джоли, оно такое великолепное и потрясающее; Великолепная дама; Красиво 🌷 😘».

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