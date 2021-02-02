Український телеведучий Володимир Остапчук показав новий образ, який приміряв на популярному шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, він регулярно ділиться кадрами зі зйомок проекту на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Цього разу знаменитість виклав у сторіз фото в старовинному костюмі з вишитим сюртуком і сірою сорочкою з візерунками. Володимир Остапчук також надів рукавичку на одну руку і перуку з кіскою.

Телеведучий з'явився на сцені шоу "Маска" з великою статуєю журавля в руці, яку підняв за ніжку вище власної голови. Шоумен запропонував вгадати образ, а через деякий час опублікував в сторіз кадр з Бредом Піттом і Томом Крузом з голлівудського фільму "Інтерв'ю з вампіром" і поцікавився, на кого більше схожий. Більшість шанувальників прийшли до висновку, що в такому костюмі Володимир - викапаний Бред Пітт.

Раніше Остапчук приміряв образ Супермена в обтягуючому синьому костюмі з рельєфними м'язами. Він з'явився на сцені в супроводі охоронців, які демонстративно майоріли червоний плащ за спиною ведучого.

"Питання дівчаткам! Що для Вас чоловіча суперсила?",- поцікавився Володимир. Багато шанувальників прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки і залишили йому багато приємних коментарів. Багатьом вже не терпиться розгледіти ведучого у всій красі в наступному випуску шоу "Маска".

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