Обранець "Холостячки" Мішиної Олександр Еллерт розповів, як пройшла його прогулянка з дочкою і сином Ксенії

Олександр Еллерт залишився один з сином Мішиною Платоном, і, щоб йому не було нудно, взяв з собою свою дочку Елю. У своєму Instagram Stories він показав кадри з прогулянки і задоволених дітей, пише Politeka.net.

На кадрах, які показав сценарист "кварталу", він йде позаду обох дітей по торговому центру. Еля і Платон прогулювалися в Жовтих шапках, але різних відтінків, а також в куртках. Олександр Еллерт мовчки знімав їх і жартома намагався підрахувати дітей на пальцях. Коротке відео він ласкаво і гумором підписав"жовторотики".

На другому відео Еллерт з дітьми вже сидять в машині і розповідають про свої враження після відвідування одного із закладів KFC, де Платон спробував нове для себе блюдо. Але, судячи з його обурених вигуків і міміки, хлопчикові зовсім не сподобалася їжа.

"Загалом, ми з'їли цю фігню", - обурено почав Платон, перебиваючи Еллерта, на що він посміхнувся і почав розповідати про те, що замовив собі Платон і Еля в ресторані.

"Коротше, так, ми заїхали в KFC, Платон взяв собі гострий гриль, а Еля - не гострий. Еля їсть із задоволенням", - сказав обранець Мішиної і повернув камеру до задоволеної дочки, яка доїдала смаколик і захоплено примовляла "Клас".

"Платон, як тобі гострі?",- звернувся Еллерт до сина Мішиної і повернув камеру до нього. Дитина довго на мигах намагався передати свої негативні враження, після чого різко випалив: "Повний, коротше...". Але в цей момент Еллерт встиг натиснути на стоп і шанувальники так і не впізнали головного У фразі дитини.

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