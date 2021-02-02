Дружина "Холостяка" Добриніна Даша Квіткова поділилася хвилюючою новиною про малюка

Вагітна обраниця "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова не так давно порадувала фанатів новиною про свою вагітність. Зараз дружина "Холостяка" вже п'ятому місяці і в своєму Instagram Stories вона похвалилася дуже приємною новиною, писати Politeka.net.

Після відпочинку на Мальдівах Микита Добринін і Даша Квіткова повернулися до Києва і негайно вирушили на планове обстеження в клініку. Чоловік квіткової був присутній на процедурі ультразвукового дослідження, де пара розповіла, хто у них повинен народитися.

У Stories Даші Микита Добринін розповів про те, що завжди їздить з дружиною на планові консультації з лікарем, і показав кадри з клініки, де вони з'явилися в передчутті новин про свого малюка.

"Зараз приїхали в "Лелеку" на обстеження, ну, планово прийшли", - говорить Добринін, поглядаючи на вагітну дружину. У підписі до відео Даша написала, що завжди планово обговорює всі питання з лікарем.

Але після візиту Даша не змогла стримати емоцій і тут же записала на відео радісну новину. Квіткова посміхалася і з сяючим поглядом розповідала, як поводився малюк на УЗД.

"Ми тільки що були на УЗД, нам показували малюка, як він там рухається, живе собі, там, щось голову чеше. Загалом, Враження неймовірні, вам теж покажу. Але найголовніше, що у нас є!",- заінтригувала дружина "Холостяка", який, теж ледь стримуючи позитивні емоції, перебив її і показав запечатаний конверт.

"Є стать дитини, але передаємо це нашим друзям", - заявив Микита Добринін, так і не відкривши заповітний конверт.

"Так, але дуже хочеться відкрити! Так, ставки ще не ставити!",- продовжила задоволена Даша, щиро посміхаючись на камеру.

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