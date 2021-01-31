Беременная победительница «Холостяка» с Никитой Добрыниным Даша Квиткова устроила шикарный отдых на Мальдивах

Отправившись в отпуск с супругом на Мальдивы, Даша решила объявить о своей первой беременности. Более того, сейчас звезда находится на пятом месяце, поэтому внимание к ее образу жизни и фигуре особенно приковано. Поклонницы наперебой заваливают молодую блогершу вопросами, на которые она с радостью отвечает.

Примечательно, что девушка сама заявила – за все время она набрала всего три килограмма, но талия с 59 см ушла в 69. На новом фото Даша позировала в ярком купальнике посреди океана. Сидя на доске для серфинга с веслом, девушке удалось подчеркнуть и загорелое тело и округлившийся живот в целом.

«Берём максимум от последнего дня на Мальдивах☺️ Завтра домой, даже не верится, что засыпать мы будем уже в обнимку с нашим котом🥰», - написала Квиткова.

Поклонники сразу ответили:

«Как красиво беременная, животик, бедра округлились, женственно🎊; Даша, скажите пожалуйста, а в самом океане купаться разрешено?; Так вже видно животик 🥰🥰🥰; Все хорошее должно быть дозировано, иначе оно обесценится!!!! 😁 а котик между прочим тоже уже соскучился 😉; Красотища😍; Как же красиво 😍; Беременная куколка Барби🤰😍; как героиня мультика - это первая ассоциация, вот это для малышки воспоминания; Самая прекрасная!!!!!😍❤️».

Красотка ранее подчеркнула, что даже несмотря на сложности, беременность стала для нее «самым прекрасным временем».

Она также рассказала, как сам Добрынин относится к этому волнительному периоду.

«Даже описать вам не могу, что происходит, когда Никита разговаривает, целует или гладит животик. Мы каждый день благодарим вселенную, что с нами случилось такое чудо. И скажу вам честно, тошнота — это ничто, по сравнению с тем, когда ты смотришь на УЗИ и видишь своё маленькое счастье», - подытожила Квиткова.

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