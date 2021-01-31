Популярные артистки стараются скрывать свое положение как можно дольше, пока сами не решат объявить радостное известие

В прошлом году многие популярные знаменитости объявили о беременности и стали мамами к концу 2020 года. Уже в начале 2021 стало известно о беременности сразу нескольких популярных артисток и блогерш. Представляем вашему вниманию топ фото счастливых будущих мам, которые "хорошо округлились".

Теперь к списку супермоделей, которые скоро станут мамами, присоединилась Эмили Ратаковски, сейчас звезда уже на восьмом месяце беременности и совсем не желает скрывать интересное положение, после того, как сделала официальное объявление. Однако, Эмили и ее супруг решили не сообщать пол ребенка, подчеркнув, что только сам малыш в будущем будет определять свой гендер.

"Все смеются, но в нашей шутке есть доля истины. Люди намного сложнее, и их определяют не гениталии» — говорит Эмили.

Екатерина Репяхова – молодая супруга артиста Виктора Павлика рассказала, что впервые станет мамой.

«В моем блоге есть две интриги))) Какой у меня срок?! И кого мы ждём?! 😊 Я так люблю свой день рождения, так люблю начало лета, что Б-г послал мне малыша именно на этот период. Вот такой подарочек на 27 лет 🥰 Пол мы узнали на 16 неделе», - раскрыла первые подробности будущая мама.

Супруга телеведущего и звезды «Холостяка» Никиты Добрынина также объявила о беременности несколько дней назад. Даша Квиткова находится на пятом месяце беременности.

«Мой вес на 15 неделе составляет 58 кг. Перед беременностью я весила 55 килограмм, могла ограничивать себя в еде, придерживалась диет или пропускала приёмы пищи, но талия с 59 см ушла в 69😅 Сейчас все стабильно. Чего-то особенного не хочется. Просто хочется не быть голодной😅», - рассказала девушка в Инстаграм.

Внучка британской королевы Елизаветы Евгения Йоркская станет мамой уже совсем скоро. Радостную новость сообщила пресслужба королевского дворца в Инстаграм совсем недавно. В сообщении сказано, что в начале 2021 года у пары будет малыш.

Стоит отметить, что супруг принцессы — обычный официант, с которым она познакомилась на горнолыжном курорте, между парой возникло притяжение с первого взгляда и они все же прошли через испытания и поженились.

Популярная актриса –33-летняя Хилари Дафф находится в ожидании уже третьего ребенка, об этом она сама объявила в Инстаграм также всего пару недель назад. Как отметила Хилари, роды запланированы через 8 недель.

Напомним, Виктор Павлик рассекретил имя ребенка от молодой жены, семейные кадры слили в сеть: "Коробочка с чудом"

Как сообщала Politeka, экс-жена Павлика, потерявшая сына, поставила на место беременную Репяхову: "Бог судья, я лишь одно желаю...".

Также Politeka писала, что Виктор Павлик раскрыл, как изменились его отношения с беременной женой: "Уступает мне во всем"