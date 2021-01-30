Беременная победительница «Холостяка» с Никитой Добрыниным Даша Квиткова раскрыла правду о своем состоянии

Ранее жена «Холостяка» поделилась в своем Инстаграм постом, в котором рассказала, как протекает ее беременность. После этого многие начали писать ей с признаниями о том, что боятся беременности. Как сообщает Politeka.net, в новом посте Квиткова решила прояснить некоторые нюансы.

«Хочу сразу сказать, что тут я пишу только о своём опыте, через что я прошла и прохожу. Я знаю многих девушек, которые вообще не знали что такое «токсикоз» и тошнота вовсе. Абсолютно каждый организм ведёт себя по-разному по время беременности», - подчеркнула Квиткова.

Красотка подчеркнула, что даже несмотря на сложности, беременность стала для нее «самым прекрасным временем».

Она также рассказала, как сам Добрынин относится к этому волнительному периоду.

«Даже описать вам не могу, что происходит, когда Никита разговаривает, целует или гладит животик. Мы каждый день благодарим вселенную, что с нами случилось такое чудо. И скажу вам честно, тошнота — это ничто, по сравнению с тем, когда ты смотришь на УЗИ и видишь своё маленькое счастье», - подытожила Квиткова.

Она также поделилась свежим фото с мальдивского пляжа, на котором сидит под пальмой в романтичном платье.

Ее подписчики тут же отреагировали на пост.

«Лучшая», «Супер фото», «Ребёночек чувствует любовь мило», «Это очень прекрасный период», - пишут люди.

Напомним, беременная жена "Холостяка" Добрынина впервые показала животик, не сдержав эмоций: "наконец...".

Как сообщала Politeka, скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "все участницы отказались...".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина потрясла кадрами свадебного путешествия с Эллертом: "я не против...".