Беременная победительница «Холостяка» с Никитой Добрыниным Даша Квиткова раскрыла правду о своем состоянии
Ранее жена «Холостяка» поделилась в своем Инстаграм постом, в котором рассказала, как протекает ее беременность. После этого многие начали писать ей с признаниями о том, что боятся беременности. Как сообщает Politeka.net, в новом посте Квиткова решила прояснить некоторые нюансы.
«Хочу сразу сказать, что тут я пишу только о своём опыте, через что я прошла и прохожу. Я знаю многих девушек, которые вообще не знали что такое «токсикоз» и тошнота вовсе. Абсолютно каждый организм ведёт себя по-разному по время беременности», - подчеркнула Квиткова.
Красотка подчеркнула, что даже несмотря на сложности, беременность стала для нее «самым прекрасным временем».
Она также рассказала, как сам Добрынин относится к этому волнительному периоду.
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«Даже описать вам не могу, что происходит, когда Никита разговаривает, целует или гладит животик. Мы каждый день благодарим вселенную, что с нами случилось такое чудо. И скажу вам честно, тошнота — это ничто, по сравнению с тем, когда ты смотришь на УЗИ и видишь своё маленькое счастье», - подытожила Квиткова.
Она также поделилась свежим фото с мальдивского пляжа, на котором сидит под пальмой в романтичном платье.
Ее подписчики тут же отреагировали на пост.
«Лучшая», «Супер фото», «Ребёночек чувствует любовь мило», «Это очень прекрасный период», - пишут люди.
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