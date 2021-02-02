Жена "Холостяка" Добрынина Даша Квиткова поделилась волнующей новостью о малыше

Беременная избранница "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова не так давно порадовала фанатов новостью о своей беременности. Сейчас супруга "Холостяка" уже пятом месяце и в своем Instagram Stories она похвасталась очень приятной новостью, пишет Politeka.net.

После отдыха на Мальдивах Никита Добрынин и Даша Квиткова вернулись в Киев и немедленно отправились на плановое обследование в клинику. Супруг Квитковой присутствовал на процедуре ультразвукового исследования, где пара рассказали, кто у них должен родиться.

В Stories Даши Никита Добрынин рассказал о том, что всегда ездит с женой на плановые консультации с врачом, и показал кадры с клиники, где они появились в предвкушении новостей о своем малыше.

"Сейчас приехали в "Лелеку" на обследование, ну, планово пришли",- говорит Добрынин, поглядывая на беременную супругу. В подписи к видео Даша написала, что всегда планово обсуждает все вопросы с врачом.

Но после визита Даша не смогла сдержать эмоций и тут же записала на видео радостную новость. Квиткова улыбалась и с сияющим взглядом рассказывала, как вел себя малыш на УЗИ.

"Мы только что были на УЗИ, нам показывали малыша, как он там двигается, живет себе, там, что-то голову чешет. В общем, впечатления невероятные, вам тоже покажу. Но самое главное, что у нас есть!",- заинтриговала жена "Холостяка", который, тоже едва сдерживая позитивные эмоции, перебил ее и показал запечатанный конверт.

"Есть пол ребенка, но передаем это нашим друзьям",- заявил Никита Добрынин, так и не открыв заветный конверт.

"Да, но очень хочется открыть! Так, ставки еще не ставить!",- продолжила довольная Даша, искренне улыбаясь на камеру.

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