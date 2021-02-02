Українська актриса, зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко вразила шанувальників яскравим образом і великим талантом

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося коротке відео з її виступу. Вікторія була одягнена в ефектну жовту сукню, яка ідеально сіла на її струнку фігурку. Сукня була короткою, тому Булітко хвалилася своїми стрункими ніжками. Крім цього, приспущений наряд дозволив оголити плечі і зону декольте зірки.

Образ доповнила кумедна зачіска, яка перетворила Віку в грайливу молоду дівчину. Булітко сиділа на високому стільчику, грала на гітарі і співала, демонструючи все, на що здатна.

У коментарях під постом стали обговорювати вдалий образ актриси.

"Мені Віка подобається, я в неї закохалася", "ти не дівчина-війна", "Привіт Віка", "яка жінка", "ясне сонечко", "експеримент вдався!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Вікторія Булітко одна з провідних актрис «Дизель шоу». Вона зайнята в проектах студії з 2015 року. У 2019 році артистка стала учасницею шоу «Танці з зірками», в якому посіла третє місце. 38-річна Вікторія активно знімається в українських фільмах і серіалах. Вона заявляє про себе як про комедійну актрису.

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