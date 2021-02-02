Життєрадісна дружина музиканта і співака Сергія Бабкіна Сніжана показала, як підбадьорює чоловіка, який хворіє
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram жінка поділилася знімками, зробленими під час прогулянки у Відні. Як відомо, пара вирушила до Австрії, де у Сергія запланована складна операція на очах.
На фото Сергій і Сніжана виглядали щасливими. Жінка тримала в руках каву, а музикант – тістечко.
"Як ви зрозуміли-настрій у нас відмінний, Непокобілі (ой) непохитний! Компанія незмінна і відмінна! У Відні суворий карантин. Все закрито. У нас є унікальна можливість витратити нічого. Хіба що на Віденську смачну каву, яка дочекалася нас!",- підписала фото Сніжана.
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Свіжий знімок сполошив мережу. У коментарях парі залишили безліч слів підтримки. Більшість шанувальників переживають за стан кумира.
"Ми будемо молитися про вас, наші улюблені Бабкіни)», «Сніжана, здоров'я Сергію і чекаємо нових пісень», «дуже раді бачити Вас у відмінному настрої. Ми з Вами, любимо Вас", «сумно, що ви приїхали в моє місто з такої причини, але рада бачити вас усміхненими! Здоров'я Сергію, і промені любові!» ,- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Сергій Бабкін відкрито розповів про страшний діагноз і майбутню операцію: «лікарі не дають прогнози...».
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