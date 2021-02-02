Телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, як справляються на кухні

Одна з найефектніших пар на українському телебаченні, телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча, нарешті зібралися вдома, щоб щось приготувати разом на вечерю. Захопливий процес приготування за допомогою нової техніки Юрій Горбунов показав у своєму Instagram Stories, пише Politeka.net.

Юрій Горбунов вирішив знову здивувати шанувальників кулінарними експериментами на своїй кухні і показати, що насправді готувати - це легко, якщо твоя муза - це чарівна Катя Осадча. Телеведучий любить поворожити з новими рецептами разом з дружиною в ті моменти, коли не потрібно бігти на чергові зйомки і можна насолодитися сімейним затишком.

На кадрах Катя Осадча за допомогою фронтальної камери показала момент, коли Юрій Горбунов вивчав нову техніку від Tefal з 16-ма режимами приготування страв. Довго перебираючи режими, телеведучий все-таки зупинився на режимі "яловичина" і включив прилад після нетерплячих вигуків Осадчої про те, що пора вже готувати.

"Є 16 варіантів приготування їжі",- розповів телеведучий про можливості нової техніки.

До "кухонних справ" Юрій Горбунов підійшов з усією відповідальністю і навіть причепурився в красиву і зручну чорну сорочку з веселим дрібним принтом білого кольору.

Катя Осадча для свого домашнього лука теж вибрала сорочку, але зробила ставку на світло-рожевий колір і тонку ніжну смужку. Осадча, знаючи, що знаходиться на кухні, зачесала волосся в тугий пучок і доповнила образ легким макіяжем.

Поки Юрій Горбунов в передчутті смачної вечері намагався справитися з новою технікою, його дружина обдаровувала шанувальників своєю неповторною посмішкою і дарувала гарний настрій.

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