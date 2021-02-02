Руда бестія з нового складу ВІА Гри вразила ніжною красою і ідеальною фігуркою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Уляна Синецька опублікувала фото в купальнику. Дівчина ніжилася на пляжі, прикривши обличчя сонцезахисними окулярами. На ній був світлий купальник, який практично зливався з її засмаглою шкірою.

Синецька лежала на рушнику, витягнувши руки вгору. Спокусливі вигини її тіла і м'яка шкіра привертали погляд. У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Моя пахлава Медова", "вилита Афродіта", "Аучч", "дуже класні фотки", "яка ти красива, зая", «Шикарна», «красуня наша», "Богиня", "Красуня на білосніжному піску! Літа захотілося", "Ах, яка красуня - Уленька!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Уляна Синецька одна з трьох молодих красунь, яких Костянтин Меладзе підібрав для нового складу ВІА Гри. Оновлений колектив він представив широкій публіці в кінці 2020 року.

Раніше ми писали, що красуні з нової ВІА Гри запалили на сцені з улюбленцем публіки Валерієм Меладзе. Дівчата виконали старий хіт групи "Три ріки". Красунь одягли в чорні корсети з прозорими вставками.

Нагадаємо, що підопічні Меладзе з нової "ВІА Гри" розбурхали розв'язними танцями в прозорих сукнях: відео.

Як повідомляла Politeka, підопічна Меладзе з нової ВІА Гри привільно розляглася і пограла з чоловічими фантазіями: ось це пристрасть.

Також Politeka писала, що дівчата з нової ВІА Гри в латексі попустували на підлозі, змусивши чоловіків пускати слинки:"Хижі красуні".