Популярний український виконавець Костянтин Бочаров, якого всі знають як MELOVIN, анонсував вихід нової композиції

Свіже відео з'явилося в особистому мікроблозі артиста в Instagram.

Так, фаворит Андрія Данилка записав відеоролик у звукозаписній студії, де він працює над новими піснями.

"Скоро" - підписав популярний виконавець відео, на якому він корчить обличчя.

А для походу в звукозаписну студію MELOVIN підібрав чорний худі, червону шапку і стильні окуляри.

Шанувальникам сподобалася публікація і вони почали гадати, яку саме пісню скоро випустить фаворит Андрія Данилка.

"І кров кипить, а на душі прохолодно", "ось так відразу, нам що це сниться", "о мій бог", "Лежу зараз з високою температурою. Ось вже точно, де кров кипить. У прямому сенсі", "як ми любимо твої пориви", " Ось Він мій улюблений дует!", "Я вже уявляю, який це буде розрив, і ці рядки в поєднанні з приголомшливою музикою", "Опа, а ось і нова причина щоб пожити"," пустун Мел", " ти підстригся?",- написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як фаворит Андрія Данилка застряг біля магазину пікантних іграшок.

продемонструвавши незвичайну вивіску. Крім напису, що там продають пікантні іграшки, на вивісці було написано «Ласкаво просимо» на різних мовах.

Щоб фото стало ще безсоромніше, Бочаров висунув язик і підніс пальці до рота.

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