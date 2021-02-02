Популярный украинский исполнитель Константин Бочаров, которого все знают как MELOVIN, анонсировал выход новой композиции

Свежее видео появилось в личном микроблоге артиста в Instagram.

Так, фаворит Андрея Данилко записал видеоролик в звукозаписывающей студии, где он работает над новыми песнями.

"Скоро" - подписал популярный исполнитель видео, на котором он корчит лицо.

А для похода в звукозаписывающую студию MELOVIN подобрал черный худи, красную шапку и стильные очки.

Поклонникам понравилась публикация и они начали гадать, какую именно песню скоро выпустит фаворит Андрея Данилко.

"И кровь кипит, а на душе прохладно", "Вот так сразу , нам что это снится", "О мой бог", "Лежу сейчас с высокой температурой. Вот уж точно, где кровь кипит. В прямом смысле", "Как мы любим твои порывы", "Вот он мой любимый дуэт!", "Я уже представляю, какой это будет разрыв, и эти строки в сочетании с потрясающей музыкой", "Опа, а вот и новая причина чтобы пожить", "Шалунишка Мэл", "Ты подстригся?", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как фаворит Андрея Данилко застрял возле магазина пикантных игрушек.

продемонстрировав необычную вывеску. Кроме надписи, что там продают пикантные игрушки, на вывеске было написано «Добро пожаловать» на разных языках.

Чтобы фото стало еще бесстыжее, Бочаров высунул язык и поднес пальцы ко рту.

Напомним, что эпатажный MELOVIN подразнил видом в халатике

Также Politeka писала, что MELOVIN избавился от одежды и ошеломил заявлением

А еще Politeka сообщала, что MELOVIN встревожил безрассудством на курорте