Відома модель Емілі Ратаковскі вразила зовнішністю після душу

Завжди бездоганна Емілі Ратаковскі захоплює фанатів своєю витонченою фігуркою і відвертими фотографіями навіть перебуваючи на восьмому місяці вагітності. Але останній знімок в її Instagram Stories викликає неоднозначну реакцію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На фото гаряча Емілі Ратаковскі позує після душу, роблячи селфі. Але цього разу фанати, швидше за все, не могли відірвати погляд від її обличчя, хоча модель постала практично оголеною, не прикриваючи апетитні груди.

Красуня сфотографувалася в той момент, коли на її обличчі була силіконова маска. Але досить незвичайна. Жовтий колір обрамляв виразні очі Емілі Ратаковскі і оточував соковиті пухкенькі губки, нагадуючи мед. А по всьому обличчю моделі були намальовані чорні малюнки у вигляді татуювань. На одній щоці красувався дракон, а на другій - змія. Над бровами були намальовані квіти, а над переніссям височів місяць.

Швидше за все, дівчина пограла з фільтрами в редакторі, наклавши на обличчя маску, а заодно "збільшивши" собі губки і підмалювавши макіяж на очах. Але навіть такі зміни не зіпсували Ратаковскі і шанувальникам було на що подивитися.

Ратаковскі, знаючи про слабкості сильної половини, показала деякі пружні "подробиці", приховуючи груди тільки вдалим ракурсом фото. Погляду відкривався вид на тонку шию і ваблять ключиці дівчини, які вона зазвичай підкреслює тонкими бретелями купальників. А на голові у моделі було намотано великий махровий рушник.

Емілі Ратаковскі захоплює навіть перебуваючи в "цікавому положенні", адже модель не соромиться показати себе в будь-якому ракурсі і часто балує передплатників соковитими знімками і практично оголеним тілом.

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