Известная модель Эмили Ратаковски поразила внешностью после душа

Всегда безупречная Эмили Ратаковски восхищает фанатов своей точеной фигуркой и откровенными фотографиями даже будучи на восьмом месяце беременности. Но последний снимок в ее Instagram Stories вызывает неоднозначную реакцию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На фото горячая Эмили Ратаковски позирует после душа, делая селфи. Но в этот раз фанаты, скорее всего, не могли оторвать взгляд от ее лица, хотя модель предстала практически обнаженной, не прикрывая аппетитную грудь.

Красотка сфотографировалась в тот момент, когда на ее лице была силиконовая маска. Но довольно необычная. Желтый цвет обрамлял выразительные глаза Эмили Ратаковски и окружал сочные пухленькие губки, напоминая мед. А по всему лицу модели были нарисованы черные рисунки в виде татуировок. На одной щеке красовался дракон, а на второй - змея. Над бровями были нарисованы цветы, а над переносицей возвышался месяц.

Скорее всего, девушка поиграла с фильтрами в редакторе, наложив на лицо маску, а заодно "увеличив" себе губки и подрисовав макияж на глазах. Но даже такие перемены не испортили Ратаковски и поклонникам было на что посмотреть.

Ратаковски, зная о слабостях сильной половины, показала некоторые упругие "подробности", скрывая грудь только удачным ракурсом фото. Взгляду открывался вид на тонкую шею и манящие ключицы девушки, которые она обычно подчеркивает тонкими бретелями купальников. А на голове у модели было намотано большое махровое полотенце.

Эмили Ратаковски восхищает даже находясь в "интересном положении", ведь модель не стесняется показать себя в любом ракурсе и часто балует подписчиков сочными снимками и практически обнаженным телом.

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