Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в максимально горячем образе

На фото звезда показалась в накидке, которую оставила открытой, а также трусиках. Ратаковски наслаждалась лучами солнца, позируя возле стены. Эмили закрыла глаза от удовольствия, а волосы оставила распущенными. Как можно заметить, модель не надела бюстгальтер, но это ее совсем не смущало. Кадр получился максимально горячим и зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили более ста лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Очаровательная", "Топ".

На втором фото Ратаковски была уже в черном наряде. Волосы у Эмили были собраны назад, а руки девушка подняла вверх. Звезда смотрела прямо в камеру и хвасталась безупречными чертами внешности, делая кадр очень завораживающим и нежным.

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В этот раз Эмили на фото покоряла дерзким образом в алом белье с тонкими черными кружевами сверху и на аккуратных бретельках. Как видно, Эмили несказанно повезло: природная худоба в ее теле парадоксальным образом сочетается с внушительным бюстом.

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