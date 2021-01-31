Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в максимально горячем образе
На фото звезда показалась в накидке, которую оставила открытой, а также трусиках. Ратаковски наслаждалась лучами солнца, позируя возле стены. Эмили закрыла глаза от удовольствия, а волосы оставила распущенными. Как можно заметить, модель не надела бюстгальтер, но это ее совсем не смущало. Кадр получился максимально горячим и зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
Фанаты поставили более ста лайков и написали комментарии:
"Огонь", "Очаровательная", "Топ".
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На втором фото Ратаковски была уже в черном наряде. Волосы у Эмили были собраны назад, а руки девушка подняла вверх. Звезда смотрела прямо в камеру и хвасталась безупречными чертами внешности, делая кадр очень завораживающим и нежным.
Мы писали, что знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски умеет привлечь к себе внимание даже в одном лифчике.
В этот раз Эмили на фото покоряла дерзким образом в алом белье с тонкими черными кружевами сверху и на аккуратных бретельках. Как видно, Эмили несказанно повезло: природная худоба в ее теле парадоксальным образом сочетается с внушительным бюстом.
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