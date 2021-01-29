Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в максимально горячем образе
На кадрах девушка спала в кровати без лифа, оставив только трусики. Звезду разбудила собака, с которой нужно было погулять. Эмили надела лиф и в белье вышла на лестничную площадку. После этого красотка появилась на улице, где на нее засмотрелся водитель и спровоцировал ДТП. Кадры получились зажигательными и горячими, ведь Ратаковски выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
"Доброе утро", - подписан ролик в конце.
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На другом фото Эмили уже сидела на деревянном заграждении хвасталась красивыми ножками, которые оказались ничем не прикрыты. Ратаковски была в смелом наряде, дополнив образ белыми кроссовками.
Фанаты не писали комментарии и не поставили несколько десятков лайков, но так и хочется добавит: "С такой не заскучаешь"
Мы писали, что популярная модель и актриса Эмили Ратаковски, которая сейчас ждет ребенка, показала как развлекается дома.
На фото видно, как 29-летняя модель сперва надувает свои пышные губки, а потом нежно играет язычком.
"Поцелуй для тебя. Коллекции масок доступны уже сейчас", - подписала Эмили Ратаковски публикацию в своем Instagram.
Напомним, Эмили Ратаковски заставила глотать слюнки, появившись в одних чулках на подвязках
А еще Politeka писала, что беременная Ратаковски обескуражила образом в платье с глубоким декольте
Также Politeka сообщала, что Ратаковски на последних сроках беременности обескуражила фигурой в старом платье