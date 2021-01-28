Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в максимально смелом образе

На фото Ратаковски была без белья и одежды, оставив на себе только пояс для чулков и сами чулки. Девушка стояла у кресла, развернувшись спиной и хвастаясь упругими ягодицами. Модель совсем не стеснялась себя показать без одежды, что сделало кадр еще более пикантным, ведь фигура у Эмили просто невероятная. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На еще одном фото Эмили сбросила и пояс для чулков и чулки. Красотка совсем была без одежды и белья, прикрываясь только белой простыней, которую прижала к груди. Модель показывала себя со спины и хвасталась легким загаром, который у Ратаковски присутствовал.

Фанаты поставили десятки лайков и написали всего один комментарий:

"Ты очень вкусная, ммм восхитительно идеальная женщина, ты очень красивая чувственная".

Мы писали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски без стеснения позировала топлес.

Так, в этот раз модель позировала в белоснежном белье, бретельки которого приспустила.

Ратаковски присела на стул, сверкая голой грудью без стеснений. Она втянула и так плоский животик и посветила ребрами.

Одну из стройных ножек, Эмили поджала под себя. Она распустила красивые волосы, и приоткрыла губы.

Напомним, Ратаковски на последних сроках беременности обескуражила фигурой в старом платье

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