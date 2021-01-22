Знаменитая на весь мир супермодель, по совместительству начинающая актриса Эмили Ратаковски, показала беременный живот в непривычно открытом бикини

Несколько первых месяцев беременности Эмили тщательно скрывала всю информацию об этом и избегала вопросов о личной жизни. Объявить о том, что она ожидает первенца Ратаковски решила лишь после того, как скрывать живот уже не было смысла.

Сейчас все свободное время модель посвящает себе и своему мужу, а также проводит активный отдых на пляже, много ходит и читает о материнстве.

"Я слишком смиренна, чтобы иметь какое-либо ложное представление о контроле. Вместо страха я чувствую новое чувство покоя. Я уже учусь у этого человека внутри своего тела. Я полна удивления", – написала ранее в Инстаграм красотка.

Сегодня же она показала смелый образ в черном бикини с завязками и восхитила фигурой во время роскошного отдыха на яхте:

«Беременная на лодке; Так дорогой передай много любви Эмили❤️; Мне нравится, как она пытается вести себя «большой и беременной», а я так выгляжу после ужина и напитков 😂; относительная истерия, как одна из Кардашьян; Красиво😍; Светящийся живот😍😍; люблю свою жизнь 🤩; люблю свою жизнь 🤩; Ты потрясающе выглядишь, Эм !!».

Также Эмили восхитила фигурой рядом со счастливым мужем. Мужчина рядом с Эмили склонился, чтобы поцеловать ее живот, тогда как она сама решила позировать боком в простом светлом платье и отвернула голову от объектива. Похоже, даже во время беременности Ратаковски совсем не набирает лишнего, как отмечают в сети.

Отметим, также в интервью для Vogue Ратаковски призналась, что не хочет узнавать пол своего ребенка до 18-летия. То есть, Эмили не будет настаивать на его гендерной принадлежности.

«Мне нравится идея навязать своему ребенку как можно меньше гендерных стереотипов. Но независимо от того, насколько прогрессивной я могу быть, я понимаю желание узнать пол нашего плода; это похоже на первую реальную возможность взглянуть, кем он может быть», – рассказывала Эмили.

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