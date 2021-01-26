Известная модель Эмили Ратаковски в бикини насыщенного оттенка вызвала переполох на пляже

Эмили привыкла к восхищению, ведь стройная модель покоряет всегда новыми образами. На пляже девушка появляется, как правило, в модных новых бикини и поражает отдыхающих. Поклонники недавно опубликовали в Инстаграм фото, на которых отчетливо видна реакция девушек и мужчин на фигуру Ратаковски.

Не устоял и супруг звезды, веселясь на пляже. Так, модель появилась в оранжевом бикини с тонкими лямками и без принтов. Отметим, в этом же бикини пару дней назад Ратаковски показала, как изменилась ее фигура во время беременности. Эмили уже на восьмом месяце, но все равно не набирает много лишнего.

Сама Ратаковски никогда даже не задумывалась о том, чтобы отказаться от мяса и перейти на растительную пищу. Модель уверена, что преобладание белка в рационе — ключ не только к идеальной фигуре. Также Ратаковски пьет много воды и не любит спорт. Звезда заявляет, что ей просто повезло с генами.

Плоский живот и тонкая талия при наличии пышных форм — фигура Эмили для многих является настоящим эталоном. Как видно на одном снимке, представленном на фан-аккаунте, Ратаковски с легкостью показывает себя в самых разных купальниках и подчеркивает привлекательные формы без смущения.

«Ты чудесная женщина, вау; у нее нет абсолютно никакого стыда. Обычное лицо; Я действительно не хочу видеть твои формы, я завидую; Оглушающий образ на миллион; Она похожа на @kendalljenner @ llunde11; Она похожа на Кендалл Дженнер 😍; мы все это видели; формы заставляют мужчин терять контроль XD».

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