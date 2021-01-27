Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как изменилась ее фигура во время беременности

Модель находится на восьмом месяце беременности и совсем не собирается скрывать свою фигуру от внимательных поклонников. Эмили не только активно публикует яркие снимки на своей странице, но еще и удивляет кадрами в бикини, которыми хвастается в Сторисах.

Недавно звезда посетила одно мероприятие, на которое отправилась с супругом. Причем не обошлось без эффектного появления в облегающем наряде. Красное дизайнерское платье с лямкой на одно плечо не оставило поклонников равнодушными, ведь точно в таком наряде год назад Эмили засветилась во время отдыха с подругами.

На фан-аккаунтах решили сравнить одинаковые образы Ратаковски: до и во время беременности:

«То же платье, новое значение ❤️🤰🏻 Эмили выглядит красиво», - сказано в описании.

Поклонники восхитились фигурой, но были озадачены тем, как увеличились губы Эмили:

«Это нечестно, она так же хорошо выглядит беременной 😩😂❤️🧿; Светится; Я сначала думала, что это Кендалл, все еще копия; она выглядит потрясающе 😻; Я не вижу разницы; Клянусь, каждая женщина, включая меня, беременна или недавно родила ребенка 💁; Все еще прекрасна! Хотя почему губы такие?; Подводка для губ? 😍; Увеличьте губы; буквальное совершенство; твои волосы выглядят такими здоровыми❤️; Это так эмоционально и совершенно потрясающе!».

Стоит отметить, именно из-за этого фото и похожего видео в сети распространились слухи о том, что звезда увлеклась филлерами и увеличила губы. Недоброжелатели же и вовсе посчитали, что за такие перемены ей стоит быть благодарной инъекциям, а не естественной красоте.

«Я никогда не колола губы, хотя и не осуждаю людей, которые делают это — они отлично выглядят. Однако во время беременности уколы запрещен. Объем крови у женщины увеличивается на 50%, поэтому во время беременности у женщин могут немного опухнуть лицо и губы», — сообщила модель, поделившись кадрами с образом в красном платье на одно плечо.

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