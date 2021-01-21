Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в невероятно огненном виде
На фото Эмили позировала в одних трусиках, которые практически ничего не прикрыли. Звезда оставила волосы распущенными, а руками сжала пышный бюст, который оставался неприкрытым. Ратаковски смотрела в камеру, делая кадр еще более пикантным и зажигательным. Об этом мпишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
На втором кадре Эмили пошла еще дальше - сняла и трусики. Девушка позировала на фоне гор, прикрыв пышный бюст длинными волосами. А вот зону бикини пришлось закрывать двумя руками. Кадр оказался максимально горячим и привлек внимание фанатов.
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Пользователи поставили десятки лайков и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:
"Ох, черт, что за изгибы", "Пока просто невероятная", "Нереально красивая", "Разрушительница сердец", "Богиня искушения", "Каждый день все больше искушаешь".
Мы писали, что известная модель Эмили Ратаковски в необычном купальнике с ракушками показала смелый образ.
В простом купальнике с ракушками на пикантных местах модель восхитила сеть благодаря удивительно стройной фигуре. Ратаковски не скрывает, что ей действительно повезло с генами. Однако это не значит, что модель никак не контролирует свой рацион.
Напомним, Эмили Ратаковски сразила фигурой с ракушками на самых пикантных местах
А еще Politeka писала, что охмелевшая Ратаковски показала, как получает наслаждение на пляже
Также Politeka сообщала, что Ратаковски раскрыла секрет привлекательности, показав фигуру в новом образе